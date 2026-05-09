Kdz. Ereğlili Öğretmenler Türkiye'nin En İyi 24 Dijital Eğitim Projesine Girdi

Kdz. Ereğli'den iki eğitimci, dijital ekosistem projeleri ile ulusal düzeyde adından söz ettirerek 'İyi Uygulama Örnekleri' arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen konferansta öğretmenlerin projeleri, 800 başvuru arasından en iyi 24 çalışma içinde seçildi.

Ankara'daki ulusal konferansta 800 başvuru arasından sıyrılan iki eğitimci, dijital ekosistem projeleriyle ilçeye büyük gurur yaşattı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Dr. Birsen Güneri ile Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Müzeyyen Merve Bakangöz, büyük bir başarıya imza attı. Avrupa Birliği destekli, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen "Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi Projesi" kapsamında düzenlenen ulusal konferansta ilçeyi temsil eden öğretmenler, hazırladıkları çalışmalarla dikkat çekti.

"İyi Uygulama Örnekleri" arasına seçildiler

Ankara'da 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşen programda öğretmenlerin sunduğu projeler, Türkiye genelinde 800 başvuru arasından seçilen en iyi 24 çalışma arasına girdi. Bu sonuçla Kdz. Ereğli'nin dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı eğitim vizyonu ulusal düzeyde tescillenmiş oldu.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, "Çağın gerekliliklerine uygun, teknolojiyle bütünleşmiş bir eğitim anlayışını ilçemizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin ulusal düzeyde böylesine önemli bir platformda iyi uygulama örnekleriyle yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kdz. Ereğli olarak akademik başarıların yanında dijital yetkinlikleri yüksek, yenilikçi eğitim ortamları oluşturmayı önemsiyoruz. İlçemizi başarıyla temsil eden kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
