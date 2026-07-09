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İSTE Rektörü Duruel'den KBÜ Rektörü Kırışık'a ziyaret

İSTE Rektörü Duruel'den KBÜ Rektörü Kırışık'a ziyaret
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ile bir araya gelerek akademik iş birliği, bilimsel araştırmalar ve ortak proje imkanlarını değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ile bir araya geldi.

Ziyarette iki üniversite arasındaki akademik iş birliği, bilimsel araştırmalar ve ortak proje imkanları değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Hamit Basık ve Dr. Adil Sünger'i makamında ağırladı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, iki üniversite arasında akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, yükseköğretimde kalite odaklı çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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