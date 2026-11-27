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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Genç İletişimciler Kulübü tarafından Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) desteğiyle yürütülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında, "İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri" konulu seminer ve çalıştay gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde ÜNİDES desteğiyle yürütülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında düzenlenen seminerde, iklim değişikliğinin çevresel etkileri ve hava kalitesi ölçüm sonuçları ele alındı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa akademisyenler, kulüp üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Seminerde konuşan KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Can, iklim değişikliğinin küresel ve yerel çevresel etkileri, sera gazları ve hava kalitesi parametreleri hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında 4 taşınabilir cihazla Karabük Merkez Öğlebeli mevkisi, Yenice Ihlamur Teras ve KBÜ Demir Çelik Kampüsü'nde yapılan karşılaştırmalı ölçümlerin sonuçları da paylaşıldı. Sanayi bölgesi, ormanlık alan ve üniversite yerleşkesinden elde edilen verilerin sadeleştirilerek QR kodlu dijital rehbere aktarıldığı belirtildi.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı program, Doç. Dr. Ali Can'a teşekkür belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı