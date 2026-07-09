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KBÜ öğrencileri film çözümlemesi kategorisinde finale yükseldi

KBÜ öğrencileri film çözümlemesi kategorisinde finale yükseldi
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Karabük Üniversitesi öğrencileri, SEKANS Sinema Kültürü Dergisi’nin düzenlediği 15. Film Eleştirisi ve Film Çözümlemesi Yarışması’nda üç makaleyle finale kaldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, SEKANS Sinema Kültürü Dergisi tarafından düzenlenen 15. Film Eleştirisi ve Film Çözümlemesi Yarışması'nda hazırladıkları makalelerle Film Çözümlemesi kategorisinde finalist oldu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, Film Eleştirisi ve Analizi dersi kapsamında hazırladıkları üç makaleyle yarışmada finale kalma başarısı gösterdi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, SEKANS Sinema Kültürü Dergisi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Film Eleştirisi ve Film Çözümlemesi Yarışması'nda önemli bir başarı elde etti.

Film Eleştirisi ve Analizi dersi kapsamında hazırladıkları makalelerle yarışmaya katılan öğrencilerden Alper Kaya, Hediye Aras ve Hüseyin Ege Döngel, Film Çözümlemesi kategorisinde finalist olmaya hak kazandı.

Yarışmada Alper Kaya, "Yokluğun İzi: Varoluşçuluk ve Gerçeklik Üzerinden Küf" başlıklı makalesiyle, Hediye Aras, "Eylemin Eşiğinde Ertelenmiş Şiddet: Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'nde Zaman ve İdeoloji" başlıklı çalışmasıyla, Hüseyin Ege Döngel ise "Hakkari'de Bir Mevsim Filmi Üzerinden Sinemada Biçimsel Tercihlerin Fenomenolojik Eleştirisi" başlıklı makalesiyle finalistler arasında yer aldı.

Sinema alanında eleştirel düşünceyi teşvik eden yarışmada elde edilen başarı, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin akademik yetkinliğini ve Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin eğitim kalitesini ortaya koydu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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