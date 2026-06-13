KBÜ öğrencileri Bozok Film Festivali'nden iki ödülle döndü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, 4. Bozok Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya" ve "Körebe" belgeselleri, Bozok Film Festivali'nden ödüllerle döndü. "Sarı Kanarya" birincilik, "Körebe" ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festivalde, fakülte öğrencilerinin hazırladığı belgeseller jüri tarafından ödüle değer bulundu.

Festivalin En İyi Belgesel Ödülü'nü kazanarak birincilik elde eden "Sarı Kanarya" belgeselinin yönetmenliğini Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Melike Kaya üstlendi. Film ekibinde Zübeyde Okuyan, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç, Buse Doruk ve Beyzanur Ergül yer aldı.

Birincilik ödülü, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından Melike Kaya'ya takdim edildi.

Festivalde üçüncülük ödülünü ise Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Yağmur Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı "Körebe" belgeseli kazandı. Belgeselin ekibinde Senanur Gündüz, Sümeyye Erdoğan, Melisa Yıldız, Muhammet Enes Çelik ve Semra Güler yer aldı.

"Sarı Kanarya" ve "Körebe" belgesellerinin danışmanlığını Doç. Dr. Burak Türten yürüttü.

Gala gecesine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, oyuncular Haluk Piyes ve Yüksel Arıcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerin önemli bir festivalde elde ettiği başarının üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, ödül kazanan öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı