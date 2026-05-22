KBÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iş birliği adımı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi heyeti, akademik ve bilimsel iş birliklerini geliştirmek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesini ziyaret etti. Görüşmelerde ortak projeler ve yükseköğretimde stratejik iş birlikleri ele alındı.

Karabük Üniversitesi heyeti, yükseköğretimde ortak üretim kapasitesini artırmak ve üniversiteler arası stratejik iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Yıldız Teknik Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tanışma Toplantısı" kapsamında iki üniversitenin yönetici ve akademisyenleri bir araya geldi. Programda akademik, bilimsel ve teknolojik alanlarda yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Programın açılışında konuşan YTÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Özer Çınar, üniversiteler arasındaki kurumsal iş birliklerinin yükseköğretimde ortak gelişim kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ise üniversiteler arası temasların bilgi paylaşımı ve ortak çalışma kültürüne katkı sunduğunu ifade etti. Karaş, ziyaretlerin planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, akademik ve yönetsel alanlarda önemli kazanımlar sağlandığını kaydetti.

Toplantıda Karabük Üniversitesinin akademik çalışmaları ve başarılarına ilişkin sunum da gerçekleştirildi.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni de Karabük Üniversitesinin gelecek çalışmaları alanında Türkiye'de önemli bir misyona sahip olduğunu belirterek, üniversitede faaliyet gösteren UNESCO Kürsüsü kapsamında uluslararası konferanslar ve akademik iş birlikleri yürütüldüğünü söyledi.

Program kapsamında KBÜ heyeti, Yıldız Teknik Üniversitesinin Merkez Laboratuvarı ile Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Görüşmelerde mühendislik, yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve girişimcilik alanlarında ortak projeler geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı