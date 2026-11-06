Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi yayın sayısını yüzde 20 artırmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi yayın sayısını yüzde 20 artırmayı hedefliyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KBÜ Diş Hekimliği Fakültesinin Akademik Kurul Toplantısı'nda SCI-Expanded yayın sayısının yüzde 20, dış kaynaklı proje başvurularının yüzde 30 artırılması hedeflendi. Rektör Kırışık, akademik üretkenliğin ve araştırma kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 2026-2027 akademik yılı Akademik Kurul Toplantısı'nda, fakültenin bilimsel üretimi, akademik performansı ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde SCI-Expanded kapsamındaki yayın sayısının yüzde 20, dış kaynaklı proje başvurularının ise yüzde 30 artırılması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel yayınlar ve projeler ele alındı.

Toplantıda konuşan Rektör Kırışık, fakültelerin bilimsel performanslarının her yıl düzenli olarak analiz edildiğini belirterek, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda akademik üretkenliğin ve araştırma kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki gelişimine değinen Kırışık, akademik potansiyelin ortaya çıkarılmasında disiplinli çalışmanın ve iş birliklerinin önemine dikkati çekti.

Bilimsel üretimde ekip çalışmalarının önemini vurgulayan Kırışık, farklı akademik birimlerden araştırmacıların ortak projeler ve yayınlar gerçekleştirmesinin başarıyı artıracağını kaydetti.

Toplantıda fakültenin 2027 yılı hedefleri de paylaşıldı. Bu kapsamda SCI-Expanded kapsamındaki yayın sayısının önceki yıla göre yüzde 20, dış kaynaklı proje başvurularının ise yüzde 30 artırılması planlanıyor. Ayrıca her anabilim dalından en az bir proje başvurusu yapılması hedefleniyor.

Fakültede en az iki ulusal veya uluslararası ortak araştırma yürütülmesi ve öğrencilerin katılımıyla en az 10 bilimsel araştırma projesi hazırlanması da hedefler arasında yer alıyor.

Akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve Diş Hekimliği Araştırma Laboratuvarının daha etkin kullanılmasıyla bilimsel araştırma, proje ve nitelikli yayın sayısının artırılması amaçlanıyor.

Dekan Prof. Dr. Tahir Kahraman da son 2-3 yılda fakültede gerçekleştirilen akademik ve kurumsal gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Anabilim dallarıyla ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını belirten Kahraman, eğitim-öğretim ve proje çalışmalarını geliştirmek için akademik kadroyla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'nın savaşı kazanması için 60 deveyi kurban edecek

Şamanın savaş planını duyanlar isyan etti
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı!

Pargalı İbrahim'i görenler tanımakta zorlandı! İşte son hali
Burun estetiğinde ölen Hatice'nin raporunda 'özen eksikliği' çıktı! Anestezi doktoruna soruşturma izni

Burun estetiği ölümle bitmişti! Raporda o eksiklik ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam23

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi11

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!
7. Dünya Medya Zirvesi'nde medya temsilcilerinden işbirliği çağrısı

Pekin'deki zirvede medya temsilcilerinden işbirliği çağrısı yaptı
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha

Canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı11

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Okula kayyum atandı
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta