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KBÜ'de uluslararası öğrenciler "Mutluluğun Anahtarı" konferansında buluştu

KBÜ'de uluslararası öğrenciler 'Mutluluğun Anahtarı' konferansında buluştu
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Karabük Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 'Mutluluğun Anahtarı' konferansında kardeşlik, dayanışma ve manevi değerler ele alındı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Mutluluğun Anahtarı" konferansında kardeşlik, dayanışma ve manevi değerler ele alındı.

Karabük Somalili Öğrenciler Birliği (MASEK) ile Türkiye'deki Somalili Öğrenciler Derneği (UMASET) iş birliğinde düzenlenen programa uluslararası öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İlyas Abdüsselam İbrahim'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan MASEK Başkanı Salah Abdirizak, Karabük Üniversitesinde eğitim gören Somalili öğrenciler arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Yusuf Yılmaz ise katılımcıları selamlayarak programın manevi ve kültürel önemine değindi.

Konferansın konuşmacısı Muhammed İdris (Ustaadka Shiikh Mohamed Idris), "Mutluluğun Anahtarı" teması kapsamında yaptığı konuşmada mutluluğun yalnızca maddi unsurlarla değil, manevi huzur, insan ilişkileri ve toplumsal dayanışmayla da doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Program kapsamında uluslararası öğrencilere destek sağlayan üniversite personeline teşekkür belgeleri, organizasyonda görev alan öğrenci komitesi üyelerine ise teşekkür ve başarı sertifikaları takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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