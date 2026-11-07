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KBÜ bilimsel etki sıralamasında Türkiye’de 3’üncü

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KBÜ bilimsel etki sıralamasında Türkiye’de 3’üncü
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Karabük Üniversitesi (KBÜ), CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarında bilimsel yayınlarının uluslararası atıf etkisi bakımından Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarında bilimsel yayınlarının uluslararası atıf etkisi bakımından Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı.

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi, en fazla atıf alan yüzde 10'luk yayın dilimine girme oranında yüzde 9,7'ye ulaşarak Türkiye'deki üniversiteler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Hollanda'daki Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan sıralama, üniversiteleri yayın sayısının yanı sıra bilimsel çalışmalarının uluslararası alandaki etkisi ve atıf performansına göre değerlendiriyor.

Sıralamanın bilimsel etki göstergeleri arasında bulunan, en fazla atıf alan yüzde 10'luk yayın dilimine girme oranında KBÜ yüzde 9,7'ye ulaştı. Bu oranla Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alan üniversite, bilimsel çalışmalarının uluslararası düzeyde gördüğü ilgiyi ortaya koydu.

Söz konusu göstergede Türkiye'de ilk sırada yüzde 12,3 ile Sabancı Üniversitesi bulunurken, Düzce Üniversitesi yüzde 10,4 ile ikinci, KBÜ yüzde 9,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üniversiteleri yüzde 9,1 ile Boğaziçi Üniversitesi, yüzde 8,9 ile Koç Üniversitesi ve Harran Üniversitesi, yüzde 8,3 ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, yüzde 8,1 ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yüzde 7,9 ile Bilkent Üniversitesi ve yüzde 7,7 ile Süleyman Demirel Üniversitesi izledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, akademik vizyonlarının merkezinde yalnızca yayın sayısını artırmanın değil, bilim dünyasında karşılık bulan, nitelikli ve uluslararası etki değeri yüksek çalışmalar üretmenin bulunduğunu belirtti.

Üniversitenin en fazla atıf alan yayın diliminde Türkiye'de üçüncü sırada yer almasının araştırma kalitesi ve bilimsel üretkenliğin seviyesini gösterdiğini ifade eden Kırışık, Karabük Üniversitesini küresel ölçekte daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kırışık, başarıda emeği geçen akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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