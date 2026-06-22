Haberler

KAYÜ'de 'sadakat yeminli' mezuniyet

KAYÜ'de 'sadakat yeminli' mezuniyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO'dan mezun olan 224 öğrenci, törende hep bir ağızdan sadakat yemini etti. Rektör Karamustafa, öğrencilere özgüven ve öz eleştiri vurgusu yaptı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu'ndan (MYO) mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninde sadakat yemini etti.

KAYÜ Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet törenine KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen törende Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu'ndaki 9 programdan toplamda 224 öğrenci mezun olurken, törene katılan öğrenciler hep bir ağızdan 'sadakat yemini' etti.

Mezuniyet programında konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Allah çocuklarımızın yollarını, bahtlarını açık eylesin. Bilginizin, tecrübenizin farkında olun. Öz güven sahibi olun. Her zaman söylüyorum; korkak, titrek, ürkek olmayın. Fakat enaniyete de kapılmayın. Öz güven demek enaniyete sahip olmak değildir. Bakın bizde bir şey vardır. Akşam yastığa kafayı koyduğunda rahat uyuyabiliyoruz. Nedir bu? Öz eleştiri. Hepimiz hata yapabiliriz. Hepimizin yanlışları olabilir. Hepimiz bazen belki nefsimize uyabiliriz ama akşam yastığa kafayı koyup da öz eleştiri yaptığımızda bunun bilincinde olanlar ki sizler bunun bilincinde olacaksınız hatasından, yanlışından geri döner. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tebrik ediyorum, anne babalarınızı tebrik ediyorum, sizleri yetiştiren hocalarımıza, okul yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından okuldan bölüm birinciliği ile mezun olan Türkan Kırbaş mezuniyet kütüğüne plaket çakarken, diplomasını da Rektör Karamustafa takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Su diye kafasına dikti! 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza