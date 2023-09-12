Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İlmiye- Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim döneminde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yaptırılan ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına başlayan İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret etti. İlk olarak öğretmenlerle bir araya gelen ve yeni eğitim öğretim döneminde tüm eğitimcilere kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, ardından sınıfları gezdi.

Öğrencilerle sohbet eden ve eğitim, öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, öğrencilere başarılar dileyerek, istekleri olup olmadığını sordu. Minik öğrenciler ve öğretmenler de hayırsever Büyükkılıç ailesine bir kez daha bu okulu kazandırdıkları için teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç, "Okullar açıldı, sınıflar öğrencilerine, öğrenciler öğretmenlerine kavuştu. Ben de İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret ederek, minik yavrularımızın ve öğretmenlerimizin heyecanlarına ortak olmak istedim. Tüm eğitim camiamızın yeni eğitim-öğretim sezonunun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ