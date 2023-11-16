Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine aronya meyvesi tanıtıldı

Kastamonu'da üniversite öğrencilerine yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronya anlatıldı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Girişimcilik dersleri kapsamında düzenlenen "Tıbbi aromatik bitkilerden aronya" konulu konferansta, Şenpazar ilçesinde yarım asırdan fazla süredir kullanılmayan arazileri aronya ile tarıma kazandıran Ercüment Oğuz, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Oğuz, yaptığı konuşmada, İstanbul'da paslanmaz çelik üretimi alanında fabrikası bulunduğunu, Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine geldiğini söyledi.

Daha sonra memleketine yatırım yapmak istediğini anlatan Oğuz, "Katma değeri yüksek, ihracat kabiliyeti olan ve sağlık anlamında ciddi pozitif etkisi olabilecek bir ürün olduğunu düşünerek yola çıktım. Bu macera böyle başladı. Böyle büyüyebileceğini ben de düşünmüyorum. Şenpazar ilçesinde toplam 42 bin 800 civarında ağaç sayısına sahibiz. 125 dönüm ekili alanımız var. Şu anda Türkiye'de açık bahçecilikte en yüksek ağaca sahip ilk 3 işletmeden biriyiz." dedi.

Salgının insanlara doğanın ve toprağın önemini hatırlattığını ifade eden Oğuz, geleceğin en önemli sektörünün tarım olacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Tarımda Planlı Üretim ile ilgili de konuşan Oğuz, "Şu an tarımda Cumhuriyetin kuruluşundaki devrimler gibi bir devrim yaşanıyor. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye tarım anlamında inanılmaz bir yere gelecek." ifadelerini kullandı.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar da ilçelerinin yaban mersini konusunda ciddi yol aldığını, Ercüment Oğuz gibi girişimcilerin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Programın sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen tarafından Oğuz'a teşekkür belgesi verildi.