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Kastamonu Üniversitesi Antalya'daki COP31'de 9 proje ve 3 yan etkinlikle yer alacak

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Kastamonu Üniversitesi, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de 9 proje ve 3 yan etkinlikle yer alacak. Proje başvuruları kabul edilen üniversite, iklim çalışmalarını uluslararası platformda paylaşacak ve ormancılık ile tabiat turizmi birikimini tanıtacak.

Kastamonu Üniversitesinin 9 proje ve 3 yan etkinlikle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında ( Cop31 ) yer alacak.

Kastamonu Üniversitesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında 9 proje ve 3 yan etkinlikle yer alacak. Kastamonu Üniversitesinin proje başvuruları kabul edilerek COP31 platformunda etkinlik düzenleme hakkı kazandı.

1992 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl düzenlenen COP, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel iş birliğinin ele alındığı en üst düzey konferanslar arasında yer alıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'e devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yaklaşık 100 bin katılımcının katılması bekleniyor.

COP31 Aksiyon Ajandası, sıfır atık, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, gençlik ve eğitim, yeşil sanayileşme ve temiz enerji dönüşümü gibi başlıkları kapsıyor. Üniversitemiz, kabul edilen projeleri ve yan etkinlikleri aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını uluslararası platformda paylaşacak. Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanındaki akademik birikimin de bu çalışmalarla uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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