Karzı Hasen Vakfı'nın '5. Genç Yuva Aile Okulu Programı' Başlıyor

Karzı Hasen Vakfı tarafından düzenlenen ve aile hayatına katkı sağlamayı amaçlayan 5. Yıl "Genç Yuva Aile Okulu Programı" başlıyor.

Program, 22 Eylül 2025'te Marmara İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilecek açılış programıyla başlayacak. Açılış günü etkinliği saat 19.30'da kokteyl ile başlayacak, ardından Mütevelli Heyet Başkanı'nın açılış konuşması ile devam edecek. Daha sonra programın ilk oturumu kapsamında uzman eğitimciler katılımcılara hitap edecekler.

Sertifikalı bir eğitim olan program, her hafta farklı uzmanların katkılarıyla aile içi iletişim, bütçe yönetimi, ebeveynlik ve çocuk gelişimi gibi başlıklarda katılımcılara rehberlik edecek. Özellikle günümüz ailelerinin yaşadığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar ele alınacak.

Eğitimler, uzmanlar eşliğinde her pazartesi 19.00'da gerçekleştirilecek olup katılım için önceden başvuru yapılması gerekmektedir. Programa kayıt formu, Açılış Programı'nın ardından paylaşılacaktır.