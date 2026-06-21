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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
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Maltepe'de kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a yönelik soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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