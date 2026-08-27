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Kars'ta Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Yapıldı
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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, 2025-2026 dönemi faaliyetlerini değerlendirdi ve 2026-2027 döneminde açılacak kurslarla ilgili planlamalar yaptı. Toplantıda kurs çeşitliliğinin artırılması, kurumlar arası iş birliği ve ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması ele alındı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında, İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni eğitim döneminde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Açılan kurslar, kurslara yönelik vatandaşların ilgisi ve yürütülen çalışmaların sonuçları görüşülerek, yeni döneme ilişkin planlamalar yapıldı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini ise 2026-2027 döneminde açılması planlanan kurslar oluşturdu. Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda düzenlenecek kursların çeşitlendirilmesi, mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlayacak eğitimlerin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

"Kurum ve kuruluşların talepleri değerlendirildi"

Toplantıda ayrıca resmi ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarından gelen talepler ele alındı. Kentin eğitim, meslek edindirme ve sosyal gelişim ihtiyaçları doğrultusunda farklı kurumların iş birliği içerisinde yürütebileceği çalışmalar üzerinde duruldu.

Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, vatandaşların eğitim imkanlarından daha etkin şekilde yararlanabilmesi ve kursların ihtiyaçlara göre planlanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konusu da toplantıda görüşüldü.

Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıda, hayat boyu öğrenme anlayışının Kars genelinde yaygınlaştırılması, eğitim imkanlarının toplumun her kesimine ulaştırılması ve yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, 2026-2027 döneminde yürütülecek faaliyetlere ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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