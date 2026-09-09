Karapınar’da okul öncesi öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli semineri

Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Semineri düzenlendi.

Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okul öncesi eğitim programına ilişkin temel yaklaşımı, programın amaçları, çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi ve eğitim süreçlerinin uygulanmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. Seminer kapsamında öğretmenlerin yeni eğitim modeline ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması, programın sınıf ortamında etkili ve nitelikli bir şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulması amaçlandı. Semineri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı