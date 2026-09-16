Haberler

Karapınar’da İlköğretim Haftası kutlamaları

Karapınar’da İlköğretim Haftası kutlamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıt Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programın devamında öğrenciler tarafından İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın temel şartı hiç kuşkusuz eğitimdir. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının; öğrenci, öğretmen ve veli iş birliği içerisinde bilimsel, sosyal ve kültürel nice çalışmanın hayata geçirileceği bir yıl olacağına inancımız tamdır" dedi. Sonkaya, tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası'nı kutlayarak, yeni eğitim öğretim yılının sağlık, huzur ve başarı içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Programa okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi

Öcalan'a villa mı yapıldı? DEM kanadından ilk açıklama geldi

Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar

Bir ilimizi karıştıran toplu cinsel istismar skandalı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi

Eski vekile vahim suçlamayla hapis cezası
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu

Vay be Tedesco! Fener'den gitti, 4 maçta kovuldu
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü

Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz! 8 çocuk yetim kaldı
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı