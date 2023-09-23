Karamürsel'de okul servislerine denetim

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde okul servislerine yönelik denetimler sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, 4 Temmuz Mahallesi'nde okul servisleri denetlendi.

Daha sonra sürücülere, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, ilgili mevzuatların hükümlerinin yerine getirilmesi ve tedbirlerin alınması hakkında bilgi verildi.

Denetime katılan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Canbaba'ya, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da eşlik etti.