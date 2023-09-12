Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter de hazır bulundu. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Kdz. Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur'u makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Servet Karasu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz de yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Uğur'la bir süre sohbet etti. Uğur ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK