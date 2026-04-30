Karacadağ bölgesi'nde okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Karacadağ bölgesinde bulunan taşıma merkezi okullar arasında düzenlenen bilgi yarışması, 14 okulun katılımıyla gerçekleştirildi.
Dilekli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Elvan Çakmak koordinatörlüğünde, Gülüce Ortaokulu ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya ilçe kaymakamı Salih Sak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da katıldı.
Öğrencilerin bilgi ve kültür alanındaki gelişimine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, ortaokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti.
Yarışma sonunda Karacadağ Ortaokulu birinci, Ekinci Ortaokulu ikinci, Üçkuyu Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Program, dereceye giren okul ve öğrencilerine ödülleri verilerek son buldu. - ŞANLIURFA