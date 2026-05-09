Karabük Üniversitesinde engelsiz üniversite çalışmaları ele alındı

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri ve erişilebilirlik çalışmaları ele alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, toplantının önemine değinerek, engelsiz kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılmasını vurguladı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelsiz Üniversite Ödülleri başvuru süreçleri ve erişilebilirlik çalışmaları ele alındı.

Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programda, engelsiz kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması ve erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesi değerlendirildi.

KBÜ'de gerçekleştirilen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından engelli bireylerin üniversite yaşamına tam ve etkin katılımını desteklemek amacıyla verilen "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanları" hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, toplantının erişilebilirlik çalışmalarının geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Özkan ise merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özkan, eğitimde erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), mekanda erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ile Engelsiz Program Nişanı başlıklarında sürdürülen uygulamaları anlattı.

Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile engelli öğrenci danışmanları katıldı.

Programda ayrıca üniversite genelinde erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi, kapsayıcı uygulamaların yaygınlaştırılması ve engelsiz kampüs vizyonunun güçlendirilmesi hedefleri üzerinde duruldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
