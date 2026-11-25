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Karabük Alparslan Gazi Anadolu Lisesi'nde "Hikmet Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Eşit Eller, Akıllı Şehir" adlı uygulamalı robotik ve kodlama etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Şube Müdürü Emine Bilge Karataş katıldı. 23-29 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikle öğrencilerin bilişim, kodlama, robotik ve STEM alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi, özellikle kız öğrencilerin bu alanlara aktif katılımlarının teşvik edilmesi ve okul bünyesinde yeni kurulan yenilikçi sınıfın tanıtılması amaçlanıyor.

Açılışın ardından yenilikçi sınıfta gerçekleştirilen etkinlikleri ve öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Milli Eğitim Müdürü Akbaş, proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme, üretme ve teknolojiyi etkin kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bu tür çalışmaların önemine değinen Akbaş, projeye emek veren Okul Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu'nu, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı