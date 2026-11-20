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Karabük Eğitime Destek Platformu Kasım Ayı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Öğretmenevi ve ASO Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Karabük Valisi Oktay Çağatay, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Karabük Eğitime Destek Platformu Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Karabük'te eğitim alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; akademik ve kitlesel başarının artırılması, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve manevi değerler eğitiminin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Karabük'te eğitim alanında gerçekleştirilen faaliyetleri ve öğrencilerin başarılarını yansıtan tanıtım videosu katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde yer alan "erdem-değer-eylem" anlayışı doğrultusunda; akademik yönden başarılı, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, merhametli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Program çerçevesinde, il ve ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetleri değerlendirilerek kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilebilecek sosyal, kültürel ve değerler eğitimi çalışmaları üzerinde duruldu.

Ayrıca Yeşilay temsilcileri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak çocuklarımızın ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantı, Karabük'te eğitimin niteliğinin artırılması, milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı