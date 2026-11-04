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Kahraman 4 köy okulunda incelemelerde bulundu

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Kahraman 4 köy okulunda incelemelerde bulundu
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul ziyaretleri kapsamında 4 köy okulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul ziyaretleri kapsamında 4 köy okulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kahraman, Uğrak İlkokulu, Nişantaşı İlkokulu, Taşocağı Şehit Tacettin Akyüz İlkokulu ve Akşar Genç Osman İlkokulunda incelemelerde bulundu. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Kahraman, öğrencilere kumbara ve ayakkabı hediye etti.

Ziyaretlerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle de görüşen Kahraman, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Kahraman, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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