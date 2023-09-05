KAEÜ Rektörü fakültelerde incelemede bulundu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Tıp ve İslami İlimler fakültelerini ziyaret ederek, binalardaki eksik ve sorunları gözlemledi. Kontrolleri yerinde yaparak çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirten Karahocagil, üniversitenin daha da gelişmesi ve bilim üretilmesi hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, fakültelerde incelemede bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karahocagil, Tıp ve İslami İlimler fakültelerini ziyaret ederek, binalardaki eksik ve sorunları gözlemledi.

Okul yöneticileri ve akademisyenlerle görüşerek, sorunları dinleyen Karahocagil, brifing aldı.

Ziyaretlerinde konuşan Karahocagil, kontrolleri yerinde yapıp, çözüm üretmeyi amaçladıklarını aktardı.

El birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini, hedeflerinin üniversiteyi daha da geliştirmek, ülke ve şehir için bilim üretilmesi olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Bu doğrultuda daha sağlıklı bir yönetim biçimi oluşturacağız. Tıp Fakültesi'nde daha kaliteli eğitim vermesi amacıyla simülasyon cihazlarının ve simüle hasta desteğinin artırılması, öğrencilerin sempozyumlara gönderilmesi hususunda destek sağlanması ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İncelemeye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrullah Fatiş, okul yöneticileri ve akademisyenler katıldı.