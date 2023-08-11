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Kadirli'de YKS Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni

Eğitim Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Vehbi Bakır, öğrencilerin üniversiteye yönelik sınav mücadelesinde yanlarında olan öğretmenleri ve ailelerine teşekkür etti. Tören sonunda 46 öğrenciye ödülleri verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Vehbi Bakır, öğrencilerin üniversiteye yönelik sınav mücadelesinde yanlarında olan öğretmenleri ve ailelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sınavda başarılı olan 46 öğrenciye ödülleri verildi.

Programa, öğrenciler ve aileleri ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Eğitim

Vehbi Bakır Osmaniye Kadirli YKS Eğitim Haberler

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