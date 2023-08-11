Kadirli'de YKS Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Vehbi Bakır, öğrencilerin üniversiteye yönelik sınav mücadelesinde yanlarında olan öğretmenleri ve ailelerine teşekkür etti. Tören sonunda 46 öğrenciye ödülleri verildi.