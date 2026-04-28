Kadın Matematikçiler Bartın'da buluştu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda matematiğin farklı alanlarında çalışan kadın matematikçiler bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Matematik alanında çalışan kadın akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 11. Kadın Matematikçiler Derneği Çalıştayı bu yıl Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. BARÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Kadın Matematikçiler Derneği (TKMD) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, matematiğin farklı alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirdi.

Çalıştay programı; geometri ve topoloji, cebir ile uygulamalı matematik başlıkları altında hazırlandı. Alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı programda geometri ve topoloji oturumlarında Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Sinem Onaran, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Acu ve BARÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Adalet Çengel konuşmacı olarak yer aldı. Cebir alanındaki oturumlarda Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Evrim Akalan ve Doç. Dr. Berke Kaleboğaz ile Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kara katılımcılarla buluştu. Uygulamalı matematik oturumlarında ise BARÜ'den Doç. Dr. Mükerrrem Bahar Başkır, Acıbadem Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Elçim Elgün Kırımlı ve Sabancı Üniversitesinden Doç. Dr. Nilay Duruk Mutlubaş bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Ayrıca davetli konuşmacıların yanı sıra matematiğin farklı alanlarından kadın araştırmacılar da kısa sunumlarla çalışmalarını aktardı. Çalıştay boyunca gerçekleştirilen sunumlarda güncel araştırmalar, yenilikçi yöntemler ve matematiğin farklı disiplinlerle olan etkileşimi ele alındı. Kadın matematikçiler arasındaki akademik dayanışmanın güçlendirilmesinin önemi de vurgulandı. İki gün süren çalıştay; TOBB Bartın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mine Fırıncıoğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıların yoğun katılımıyla tamamlandı. - BARTIN

