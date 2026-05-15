Kadıköy'de Üçüncü Yaş Üniversitesi ile hayat boyu öğrenme modeli genişliyor

Kadıköy Kaymakamlığı ve üniversiteler iş birliğiyle hayata geçirilen "Üçüncü Yaş Üniversitesi" projesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların hem bilgi düzeyini artırmayı hem de sosyal hayata daha aktif katılımını hedefliyor.

Üçüncü Yaş Üniversitesi hakkında bilgi veren Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, projenin yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda sosyal uyumu güçlendiren bir yaşam modeli olduğuna vurgu yaptı. Pamuk, "Üçüncü Yaş Üniversitesi, özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızın bilgi düzeylerini artırmak, sosyal uyumlarını güçlendirmek ve onları kültürel olarak daha aktif hale getirmek amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Buradaki temel hedefimiz, bireylerin hem zihinsel hem de sosyal anlamda daha dinamik bir yaşam sürmelerini sağlamaktır" dedi.

Programın içeriğine de değinen Pamuk, modelin oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirterek, "Drama, resim, iletişim becerileri, kişisel gelişim dersleri gibi sosyal ve kültürel alanların yanı sıra yaşlı sağlığı, beslenme ve sağlıklı yaşam gibi sağlık temelli derslerimiz de bulunmaktadır. Bu sayede katılımcılarımız hem öğreniyor hem de aktif bir yaşamın içinde kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Pamuk, üniversitelerle yürütülen iş birliğinin projeye büyük güç kattığını belirterek, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörlükleri ve akademisyenleri sürece büyük destek veriyor. Üniversitelerimizin tüm imkanlarının bu projeye açılması, çalışmanın niteliğini daha da yükseltiyor" diye konuştu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise projenin yeni bir eğitim yaklaşımını temsil ettiğini belirterek, "Üçüncü yaş, üçüncü nesil ya da tazelenme üniversitesi olarak adlandırabileceğimiz bu modelle hayatın önemli bir dönemine ulaşmış bireylerle yeniden bir eğitim çerçevesi kuruyoruz. Bu insanlar yıllarca mesleklerinde tecrübe kazanmış, bilgi ve birikim sahibi olmuş bireylerdir. Biz bu birikimi hem desteklemek hem de yeniden üretken hale getirmek istiyoruz" dedi.

Çelik, eğitim içeriğinin çok yönlü olduğunu belirterek, "Sağlıktan ekonomiye, bilimden günlük yaşama kadar geniş bir içerik oluşturduk. Amacımız sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşlanmayı desteklemek, sosyal etkileşimi artırmak ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltmektir. Burada çok canlı bir üniversite-vatandaş etkileşimi oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise programa büyük ilgi gösterdiklerini ve beklentilerinin üzerinde bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Katılımcılar, ders ortamının oldukça samimi ve motive edici olduğunu ifade ederek, "Burada adeta lise yıllarımıza geri döndük. Dersler hem eğlenceli hem de öğretici geçiyor. Birbirimizle kurduğumuz iletişim sayesinde sosyal olarak da çok güçlendik" dedi.

Bazı kursiyerler ise projenin kendilerine yeni bir yaşam enerjisi kattığını belirterek, "Öğrenmenin yaşı olmadığını burada bir kez daha gördük. Hem zihinsel olarak aktif kalıyoruz hem de yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Bu bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında katılımcılara eğitimlerin sonunda sertifika verildiği, projenin ilerleyen dönemlerde daha fazla branş ve katılımcıyla genişletilmesinin planlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı