Gençler emniyet kemerinin önemini atılan takla sonrası anladı

Eskişehir'e, jandarmanın 187. yıl dönümü nedeniyle gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı'na binen gençler, simülasyonunu deneyince emniyet kemerinin önemini anladıklarını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. yıl dönümü kuruluş yıl dönümü kapsamında illeri gezen Mobil Trafik Eğitim Tırı, Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valilik Meydanına kurulan tır ve statlar özellikle gençlerin ilgisini çekti. "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar" ve "Trafik Eğitimi" vurguları ile vatandaşlar çarpışma ve takla simülasyonunu deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikten sorumlu komutanlar, vatandaşlarla yakından ilgilenip, bilgi verdi. Öte yandan kurulan stantlarda jandarmanın kullandığı ve geneli yerli olan araç ve gereçler de sergilendi.

"Attığım taklada emniyet kemerinin bizi sıkı sıkı tuttu"

Takla simülasyonunu deneyen Azizhan Toksoy, "Öncelikler jandarmamıza 187. kuruluş yıl dönümlerinde böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Kentin merkezinde böyle etkinlikleri deneyimlemek bizim için güzel oluyor. İnsanların ilgisinin de yüksek olduğunu görüyorum, çocuklar için özel etkinlikler yapmışlar. Simülasyonda kaza anında nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyorlar. Ben daha önce hiç takla atmamıştım. Attığım taklada emniyet kemerinin bizi sıkı sıkı tuttuğunu fark ettim" dedi.

Takla atan aracın içerisinde ürperdiğini anlatan Eylül Ayçelik ise şöyle konuştu;

"Ben de emniyet kemerinin önemini anladım. Daha önce bir kaza anı ile alakalı bir fikrim yoktu. Daha önce bir kazaya karışmamıştım. Güzel bir deneyim oldu. Araç ters döndüğünde etrafa tutundum ve çok ürperticiydi." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı