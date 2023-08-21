İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezun öğrenci ön başvurularını almaya devam ediyor

Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla ücretsiz eğitim veren İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezun öğrenci ön başvurularını almaya devam ediyor. İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Çınar Akademi'de eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Akademi'de, 11 Eylül'de mezun öğrenciler için eğitimler başlayacak. Mezun öğrenci eğitimine katılmak isteyen gençler, 1 Eylül'e kadar YKS sonuç belgesi ve kimlik fotokopisiyle Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Caddesi No: 71/1 adresindeki Çınar Akademi'ye gelerek ön başvuru yapabilecek. Öğrenciler, 0262 318 02 22'yi arayarak Çınar Akademi ve eğitimlerle ilgili detaylı bilgi alabilecek.