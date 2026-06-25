Arkeologların yaşadığı sağlık sorunları ilham oldu, geliştirdikleri proje dünya birincisi seçildi

İzmir'de lise öğrencileri, arkeologların kazılarda yoğun fırça kullanımına bağlı olarak yaşadığı el ve bilek rahatsızlıklarına çözüm olabilecek elektrikli fırça geliştirdi. Projeyle Yunanistan'daki bir yarışmaya katılan gençler, şampiyon olarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın gururunu yaşadılar.

İzmir'de Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören lise öğrencileri, arkeologların çalışma hayatında yaşadıkları sağlık problemlerini araştırarak önemli bir projeye imza attı. 10 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan Robokod Spica Takımı, kazı çalışmalarında yoğun fırça kullanımına bağlı olarak arkeologlarda görülen el ve bilek rahatsızlıklarına çözüm geliştirmek amacıyla harekete geçti. Yurtiçi ve yurtdışından araştırmacılarla görüşme sağlayan gençler, kodlama desteğiyle çalışan elektrikli fırça geliştirdi. Proje sayesinde, arkeologların manuel olarak gerçekleştirdiği fırçalama işlemini kolaylaştırarak, tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan el ve bilek rahatsızlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri elektrikli fırçanın parçalarını ise 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretiyor.

Öğrencilerin her yıl yaptıkları çalışmalarla turnuvaya katılım sağladıklarını ifade eden takım koçu Emre Tosun, "Kazandıkları kupalarla çok güzel başarılarılar elde ediyorlar. Bu yıl da yaptıkları proje ve robotik çalışmalar ile çok güzel başarılar elde etti. Hazırladıkları proje için çeşitli arkeologlarla ve yerli-yabancı üniversitelerden birçok profesörle görüştüler. En sonunda ülkemizi Yunanistan'da temsil etme hakkı kazandılar. Oradaki turnuvada dünya birinciliği elde ederek bize büyük bir gurur yaşattılar" cümlelerini kullandı.

"Projemizi sahada deneme fırsatımız oldu"

Proje içerisinde yer alan 15 yaşındaki Duru Elif Altınbaş ise "Bu sene turnuvanın konusu gereği Arkeoloji ile ilgili projeler yapmamız isteniyordu. Biz de arkeoloji üzerine düşündük ve arkeologların sağlığını korumaya yöneldik. Bu proje ile ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok arkeologla görüştük. Projemizi, arkeologlar yardımıyla sahada da deneme şansı bulduk. Elektrikli bir fırça geliştirdik. Bu fırça, arkeologların manuel fırçalarla devamlı olarak yaptığı tekrarlayan hareketleri engellemeye ve bu sayede sağlıklarını korumaya yardımcı olacak" diye konuştu.

Çeşitli turnuvalardan derece elde ettiler

Proje ile İzmir'de yapılan yerel turnuvada İzmir şampiyonu olarak ulusal turnuvaya çıkma hakkı kazandıklarını aktaran Altınbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda yerel turnuvada robot ikinciliği de elde ettik. Ulusal turnuvaya çıktığımızda robot performansında 4'üncü, turnuva genelinde ise 3'üncü olduk. Bu sayede uluslararası turnuvaya katılma hakkı kazandık. Uluslararası arenada ilk senemiz olmasına rağmen, iyi bir performans göstererek şampiyon olarak geri döndük."

Legolarla robot tasarladılar

Proje içerisinde, legolarla tasarladıkları bir robotun da yer aldığını belirten öğrenci Can Dereli (15) "Her yılın temasına göre robotlarımızı kendimiz tasarlıyor, ona göre görevlerimizi yapıyoruz. Robotumuzun bir beyni var. Bu beyni bilgisayar üzerinden blok tabanlı kodlama ve yazılımla, teker teker deneyerek programlıyoruz. Üç boyutlu yazıcıyı da fırça projemizde kullandık. Robotumuzda sadece lego parçaları yer alıyor. Projemizi ve robotumuzu sürekli geliştirerek, ülkemizi gururla temsil ettik ve bu sayede dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırdık" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı