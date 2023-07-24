İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD İzmir Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi arasında mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve istihdamı artırmak hedefleniyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi arasında mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende protokole İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Temur imza attı.

Protokol ile mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve istihdamı artırmak hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yentür, kalkınmanın en önemli şartının üretim ve istihdamı artırmak olduğunu vurguladı.

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Temur; İzmir'de mesleki eğitim alanında iş birliği yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için katkı sağlayacaklarını vurguladı.