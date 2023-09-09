İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Athena ve Mengene sahne aldı

Bu yıl 'Gençlik' temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Athena ve Mengene, sevilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu. Athena, enerji dolu sahne performansıyla izleyicileri coştururken, Mengene ise alternatif rock tarzıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Aynı gece Mogambo Geceleri'nde Birsen Tezer de sahne aldı.

Bu yıl "Gençlik" temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, tüm coşkusu ve heyecanıyla devam ediyor. Fuarda sekizinci günün akşamı Çim Konserleri Sahnesi'nde sevilen rock grubu Athena, Rock&Rap Sahnesi'nde Mengene ziyaretçilerle buluşurken, Mogambo Geceleri Birsen Tezer'i ağırladı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın klasiği haline gelen Çim Konserleri, Türk rock müziğin sevilen gruplarından Athena'yı ağırladı. Athena, tamamen dolu olan alanda enerji dolu sahne performanslarında sevilen şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden örnekler de sundu. Gökhan Özoğuz, seyircilere seslenerek, "İzmir, sen iyi ki varsın ve hep olacaksın" diyerek, İzmir sevgisini dile getirdi. Athena, "Kafama Göre", "Öpücük", "Skalonga"gibi bir çok hit şarkılarını iki saat sahnede kalarak seslendirdi.

Çim Konserleri sahnesinde 9 Eylül'de Tan Taşçı, 10 Eylül'de ise Haluk Levent İzmirlilerle buluşacak. Konserler saat 21.00'de başlayacak.

Kültürpark 3 No'lu Hol önündeki Rock&Rap Sahnesi'nde ise Mengene sahne aldı. Barış Atay ve Nihat Mugil'in etnik müzikten beslenen bir tarzdan esinlenerek kurduğu alternatif rock grubu Mengene, dinleyicilerle buluştu. Mengene, deyişlere, türkülere yaptığı yeni yorumlarla ve besteleriyle dinleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Mogambo Geceleri'nde Birsen Tezer sahne aldı. Türkiye'de caz müziğin en güçlü seslerinden Birsen Tezer, kendi eserlerini ve kendisiyle özdeşleşen şarkıları seslendirdi. Tezer ve orkestrası, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Mogambo'yu dolduran müzikseverler, konserde söylenen şarkılara zaman zaman eşlik etti. Mogambo'da 9 Eylül akşamı Hüsnü Arkan sahneye çıkacak.