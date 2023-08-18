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İzmir'de kullanılmayan odunluk kütüphaneye dönüştürüldü

Eğitim Haberleri

İzmir'in Tire ilçesinde bir okul binasında kullanılmayan odunluk, gönüllüleri tarafından kütüphaneye dönüştürüldü. Dündarlı Mahallesi'ndeki okulda bir odunluğun kullanılmadığı ve kütüphane olmadığı bilgisine ulaşan 'İzmir Yardım Ekibi' gönüllüleri, okul yönetiminden izin alarak odunluğu kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı. Odunluk olarak kullanılan bölümü yenileyen gönüllüler, kitaplık ve masaları kurarak oluşturdukları kütüphaneye kitapların yanı sıra satranç, dama gibi oyun setleri de yerleştirdi. Kütüphane mahalledeki çocukların kullanımına açıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir okul binasında kullanılmayan odunluk, gönüllüleri tarafından kütüphaneye dönüştürüldü.

Dündarlı Mahallesi'ndeki okulda bir odunluğun kullanılmadığı ve kütüphane olmadığı bilgisine ulaşan "İzmir Yardım Ekibi" gönüllüleri, okul yönetiminden izin alarak odunluğu kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı.

Odunluk olarak kullanılan bölümü yenileyen gönüllüler, kitaplık ve masaları kurarak oluşturdukları kütüphaneye kitapların yanı sıra satranç, dama gibi oyun setleri de yerleştirdi.

Kütüphane mahalledeki çocukların kullanımına açıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Eğitim

Dündarlı İzmir Eğitim Haberler

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