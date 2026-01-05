İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde veri sızıntısıyla başlayan skandal, siber şiddet ve taciz iddialarıyla infiale dönüştü. Kişisel bilgileri ifşa edilen ve aralarında güzellik çirkinlik oylaması yapılan kız öğrenciler, hem oturma eylemihem de protesto yürüyüşü yaptı. Öğrenciler "İEÜ'de taciz var, siber şiddete sessiz kalma!" diyerek okul yönetimine veri sızıntısının boyutlarını şeffaf bir şekilde açıklama çağrısı yaptı.

SİBER SIZINTI TACİZE DÖNÜŞTÜ

Veri tabanındaki açık nedeniyle öğrencilerin telefon numarası ve ev adresi gibi mahrem bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçtiği iddiası, beraberinde taciz iddialarını getirdi. Çok sayıda kız öğrenci, bilgilerinin sızdırılmasının ardından tanımadıkları kişiler tarafından tacize maruz kaldıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. #İEUEdeTacizVar ve #İEUEdeSiberSiddet etiketleri kısa sürede Türkiye gündeminin zirvesine oturdu.

GECE YÜRÜYÜŞÜNDE TEK SES: GÜVENDE DEĞİLİZ!

Öğrenciler yaşananları protesto etmek için gündüz saatlerinde oturma eylemi yaptı. Protestolar akşam saatlerinde ise kampüs içinde yürüyüşle devam etti. Meşaleler ve cep telefonu ışıklarıyla kampüs içinde yürüyen çok sayıda öğrenci, yönetimin sessizliğini "suç ortaklığı" olarak nitelendirdi. Özellikle kız öğrencilerin ön saflarda yer aldığı eylemde, "Kampüste tacizci istemiyoruz" ve "Verimizi korumayan güvenliğimizi sağlayamaz" sloganları yükseldi.

ÖĞRENCİLERDEN YÖNETİME ÜLTİMATOM

Üniversite yönetiminin konuya ilişkin somut bir adım atmaması ve özür dilememesi öfkeyi büyütüyor. Eylemci öğrenciler, taleplerini şu şekilde sıraladı:

Veri sızıntısının boyutları şeffaf bir şekilde açıklansın.

Siber şiddete ve tacize yol açan güvenlik zafiyetinin sorumluları hesap versin.

Kampüs içinde ve dijital mecralarda öğrenci güvenliği ivedilikle sağlansın.

"KIZ ÖĞRENCİLER OKULDA HAPİS KALMAK İSTEMİYOR"

Protestolara katılan bir öğrenci grubu yaptığı açıklamada, "Sadece bilgilerimiz değil, huzurumuz ve can güvenliğimiz de çalındı. Biz bu okulun öğrencisiyiz, müşterisi değiliz. Adresimize kadar ifşa olmuşken okulun susması, tacizcilere cesaret veriyor" dedi.