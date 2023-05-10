İzmir'de Eğitim-Sen üyeleri öğretmenler arasındaki ücret farklılığına tepki gösterdi

Eğitim-Sen üyeleri İzmir'de Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ve öğretmenler arasındaki ücret dengesizliğine tepki göstermek için eylem yaptı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına yenileri eklendi. Aynı işi yapan öğretmenler arasında ciddi ücret eşitsizlikleri ortaya çıktı.

KERİM UĞUR

İzmir'de Eğitim- Sen üyeleri, öğretmenler arasındaki ücret farklılığını ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto etmek için eylem yaptı. Eğitim-Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) üzerinden eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları hayata geçirilmiştir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında bu kadar yüksek maaş farklılığının olduğu bir eğitim sisteminde eşitlikten, adaletten ve nitelikli eğitimden bahsetmek mümkün değildir" dedi.

İzmir Eğitim-Sen Şubeleri üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ve öğretmenler arasındaki ücret dengesizliğine tepkilerini dile getirdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitimciler taleplerini yaptıkları basın açıklamasıyla dile getirdi.

Eğitim-Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Özcan Çetin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza yönelik taleplerimiz, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz siyasi iktidar tarafından görmezden gelinmektedir. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin, çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) üzerinden eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları hayata geçirmiştir. ÖMK ile öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına yenileri eklenmiştir. Eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de 'uzman öğretmenlik', 'başöğretmenlik' gibi yeni statüler üzerinden dahil edilmiş, aynı derece ve kademedeki öğretmenlere yönelik farklı ücretlendirme politikası sonucunda iş yerlerimizde huzursuzluk belirgin şekilde artmıştır.

"ÖĞRETMENLER ARASINDA CİDDİ ÜCRET EŞİTSİZLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI"

Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan, bu kadar farklı ve dengesiz ücretlendirme uygulaması yapılan ikinci bir meslek grubu bulunmamaktadır. Eğitim emekçilerinin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren ve eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran ÖMK sonrasında, aynı işi yapan öğretmenler arasında ciddi ücret eşitsizlikleri ortaya çıkmıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Kariyer Basamakları Sınavı sonucunda 67 bin öğretmen 'başöğretmen', 517 bin öğretmen 'uzman öğretmen' unvanı almıştır. Sınava girmeyen ve on yıldan az kıdemi olan öğretmen sayısı ise 400 binin üzerindedir. Aynı işi yapan, aynı müfredatı uygulayan öğretmenler arasında derece ve kademe farkı dışında göstermelik bir sınav üzerinden bu kadar ücret farkı olması adaletli bir uygulama değildir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında bu kadar yüksek maaş farklılığının olduğu bir eğitim sisteminde eşitlikten, adaletten ve nitelikli eğitimden bahsetmek mümkün değildir.

YENİ HÜKÜMETTEN TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Öğretmenler açıklamalarında 14 Mayıs seçimlerinin ardından iktidara gelecek yeni hükümet üyelerine de seslenerek taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"ILO-UNESCO ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesini esas alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Kamuda en düşük maaş yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmelidir. Mevcut ücret farkları derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak, 'eşit işe eşit ücret' ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir. Kamuda maaşlar başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerimiz siyasi iktidarın ya da Cumhurbaşkanı'nın insafına bırakılmamalıdır. Sendikalarımızın ilk kurulduğu yıllardan bu yana temel talebimiz olan grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı yasal güvence altına alınmalıdır."