İYTE, Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi'nde başarı elde etti

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında dördüncü, Ege Bölgesi'nde ise birinci sırada yer aldı. Enstitü, akademik bilgi ve birikimlerini kullanarak stratejik alanlarda araştırmalar yapmakta ve bunları ülkenin kalkınmasında kilit rol oynayacak ürünlere dönüştürmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Enstitümüzde öğrencilerimize sadece yeni bilgiler değil o bilgileri nasıl nihai ürünlere dönüştürebileceklerini de öğretiyoruz." dedi.

İYTE'den yapılan açıklamada, enstitünün YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri 2022 Yılı Performans Değerlendirmesinde Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında dördüncü, Ege Bölgesi'nde ise birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Enstitünün, "Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi"nde bir önceki yıla göre puanını yükselttiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, akademik bilgi ve birikimlerini kullanarak Türkiye için stratejik alanlarda araştırmalar yaptıklarını ve bunları ülkenin kalkınmasında kilit rol oynayacak ürünlere dönüştürdüklerini bildirdi.

Enstitülerinin ülkenin en güçlü akademik kadrolarından birine sahip olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Enstitümüzde öğrencilerimize sadece yeni bilgiler değil o bilgileri nasıl nihai ürünlere dönüştürebileceklerini de öğretiyoruz. Göreve geldiğimde İYTE'ye dair üç hayalim vardı: teknoloji üssü olan bir üniversite, 7/24 yaşayan bir kampüs ve bir dünya üniversitesi. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığı olarak enstitümüz bugün üniversiteler için genç kabul edilebilecek yaşına rağmen birçok köklü üniversiteyi geride bırakmış ve devlet üniversiteleri arasında dördüncü olma başarısı göstermiştir."