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"İyilik Kime Yakışmaz! Karabük" Projesi iş birliği protokolü

'İyilik Kime Yakışmaz! Karabük' Projesi iş birliği protokolü
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Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanlığı arasında, sosyal destek programları çerçevesinde hayata geçirilecek "İyilik Kime Yakışmaz! Karabük" Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanlığı arasında, sosyal destek programları çerçevesinde hayata geçirilecek "İyilik Kime Yakışmaz! Karabük" Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Türk Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı tarafından imza altına alındı. Protokol kapsamında, öğrencileri başta olmak üzere eğitim camiasında yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, iyilik bilincinin yaygınlaştırılması ve sosyal destek çalışmalarının iş birliği içerisinde yürütülmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Türk Kızılay'ın köklü yardım ve dayanışma geleneğinin öğrencilerimize aktarılmasının önemine dikkat çekerek, gerçekleştirilecek çalışmaların çocuklarımızın sosyal sorumluluk bilinci ve değerler eğitimi açısından önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Akbaş, projenin hayata geçirilmesinde sağlanan iş birliği dolayısıyla Türk Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı ve emeği geçenlere teşekkür ederek, imzalanan protokolün eğitim camiasına ve Karabük'e hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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