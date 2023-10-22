İTÜ'nün 250. yılı dolayısıyla 'Arıların 250 Yıllık Hikayesi' belgeseli tanıtıldı

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin 250'nci yılı dolayısıyla hazırlanan 'Arıların 250 Yıllık Hikayesi' belgeselinin tanıtım töreni, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Törene katılan İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu eski Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananlara değinerek, "Şimdi, geldiğimiz noktada bu yaşanan katliam, vahşet, Ortadoğu'da yeni bir şer projesinin başlangıcıdır. Sadece Filistin ve İsrail'le sınırlı olmayan bizim de içinde bulunduğumuz, bölgeyi tamamen kapsayan ve bölge, emperyal devletlerin yeni bir mücadele alanına dönüşmek istenmekte, dönüşecek şartlar oluşturulmaktadır." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)? nin 250'ncı yılı dolayısıyla İTÜ bünyesinde hazırlanan 'Arıların 250 Yıllık Hikayesi' belgeselinin tanıtım töreni İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde düzenlendi. Törene; eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İTÜ Rektörü Prof.Dr.İsmail Koyuncu'nun yanı sıra farklı üniversitelerin rektörleri, akademisyenler, iş ve bilim dünyasından birçok kişi de katıldı. Yıldırım, törendeki açılış konuşmasında; İTÜ'nün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi ve İTÜ'de geçirdiği öğrencilik dönemi ile birlikte, İsrail-Filistin çatışmasına da değindi.

"YENİ BİR ŞER PROJESİNİN BAŞLANGICI"

Yıldırım, "Bu bir savaş değil, savaşta bir hukuk, orantılı bir güç olur. Ne yazık ki burada kadınlar, siviller, bebekler, çocuklar, hedef gözetmeksizin bombalarla ve füzelerle yok ediliyor ve bütün insanlık da buna seyirci kalıyor. Şimdi, geldiğimiz noktada bu yaşanan katliam, vahşet Ortadoğu'da yeni bir şer projesinin başlangıcıdır. Sadece Filistin ve İsrail'le sınırlı olmayan bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tamamen kapsayan emperyal devletlerin yeni bir mücadele alanına bölge dönüşmek istenmekte dönüşecek şartlar oluşturulmaktadır. İşte bu noktada da Türkiye'ye çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından belgeselin gösterimi yapıldı. Ardından tören sona erdi.