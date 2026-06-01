İtalyan gönüllü Emma'dan Sinop'a veda

İtalya'dan gelen Emma Forato, İtalyan Sivil Hizmet Programı kapsamında 11 ay boyunca Sinop'ta yürüttüğü gönüllülük faaliyetlerini tamamlayarak kente veda etti.

Eğitim Programları ve Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği (EPEKA) bünyesinde görev yapan Emma Forato, bulunduğu süre boyunca birçok sosyal, kültürel ve çevresel projede aktif rol aldı. Forato, sergiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve çeşitli toplumsal etkinliklerin organizasyonunda görev alarak katılımcılar için daha kapsayıcı ve etkileşimli ortamların oluşturulmasına katkı sağladı. Ayrıca çevrim içi etkinliklerin yürütülmesi ve proje faaliyetlerinin koordinasyon süreçlerine destek verdi.

Emma Forato, EPEKA'daki çalışmalarının yanı sıra Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile de iş birliği yaparak sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde yer aldı. Geri dönüşüm çalışmalarına katılan Forato, çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesine destek olurken, sahipsiz hayvanlar yararına düzenlenen satışlar için el emeği ürünler hazırlayarak kaynak oluşturulmasına katkı sundu.

Yetkililer, gösterdiği özveri, enerjisi ve yardımsever yaklaşımıyla Emma Forato'nun hem kuruma hem de yerel topluluğa önemli katkılar sağladığını belirtti.

11 aylık gönüllülük sürecinin ardından Sinop'tan ayrılan Forato'ya teşekkür eden EPEKA yetkilileri, genç gönüllünün ortaya koyduğu dayanışma ruhunun ve çalışmalarının uzun süre hatırlanacağını ifade ederek, gelecekteki yaşamında başarılar diledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı