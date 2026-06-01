Haberler

İtalyan gönüllü Emma'dan Sinop'a veda

İtalyan gönüllü Emma'dan Sinop'a veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'dan gelen Emma Forato, İtalyan Sivil Hizmet Programı kapsamında Sinop'ta 11 ay boyunca sosyal, kültürel ve çevresel projelerde gönüllü olarak çalıştı. EPEKA ve hayvan derneğiyle iş birliği yapan Forato, kente veda etti.

İtalya'dan gelen Emma Forato, İtalyan Sivil Hizmet Programı kapsamında 11 ay boyunca Sinop'ta yürüttüğü gönüllülük faaliyetlerini tamamlayarak kente veda etti.

Eğitim Programları ve Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği (EPEKA) bünyesinde görev yapan Emma Forato, bulunduğu süre boyunca birçok sosyal, kültürel ve çevresel projede aktif rol aldı. Forato, sergiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve çeşitli toplumsal etkinliklerin organizasyonunda görev alarak katılımcılar için daha kapsayıcı ve etkileşimli ortamların oluşturulmasına katkı sağladı. Ayrıca çevrim içi etkinliklerin yürütülmesi ve proje faaliyetlerinin koordinasyon süreçlerine destek verdi.

Emma Forato, EPEKA'daki çalışmalarının yanı sıra Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile de iş birliği yaparak sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde yer aldı. Geri dönüşüm çalışmalarına katılan Forato, çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesine destek olurken, sahipsiz hayvanlar yararına düzenlenen satışlar için el emeği ürünler hazırlayarak kaynak oluşturulmasına katkı sundu.

Yetkililer, gösterdiği özveri, enerjisi ve yardımsever yaklaşımıyla Emma Forato'nun hem kuruma hem de yerel topluluğa önemli katkılar sağladığını belirtti.

11 aylık gönüllülük sürecinin ardından Sinop'tan ayrılan Forato'ya teşekkür eden EPEKA yetkilileri, genç gönüllünün ortaya koyduğu dayanışma ruhunun ve çalışmalarının uzun süre hatırlanacağını ifade ederek, gelecekteki yaşamında başarılar diledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu

Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu