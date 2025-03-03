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İstanbul Valisi Davut Gül'ü mest eden video! "Bizim çocuklar" notuyla paylaştı

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İstanbul Esenyurt'ta bir ortaokulun öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde koro halinde "Ramazan geldi Ramazan" ilahisini seslendirdi. O anlara kayıtsız kalamayan İstanbul Valisi Davut Gül, videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp "Bizim çocuklar" notunu düştü.

Esenyurt'ta bir okulda öğrencilerin ramazan ilahisi ile güne başladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. Bu kapsamda İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, ramazanı ilahi ile karşıladı. Sabah okula gelen öğrenciler törende öğretmenleri ile birlikte "Ramazan geldi Ramazan" ilahisini hep bir ağızdan söyledi.

DAVUT GÜL "BİZİM ÇOCUKLAR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Öğrencilerin göz dolduran performansını ise İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabında paylaştı. Gül, paylaşımında "Bizim çocuklar" ifadelerine yer verirken paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ü mest eden video!
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

150 yıldır onca operasyon ama sonuç hüsran.. Bu millet İslam ile yoğruldu herşeyi unutur özünü unutmaz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Muhteşem yüzyıl.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

çok okulda da gençliğe hitabe istiklal marşı ile başlanıyor güne onlar kimin çocukları oluyor bu durumda

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