İstanbul Valisi Davut Gül, Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül'den riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklama

Vali Gül:

"143 okulun 50 tanesi bu dönem içerisine, 90 civarında okul da 2024 eğitim-öğretim dönemine yetişmiş olacak"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu'nda bulunan ve 20 Şubat tarihinde güçlendirme kararı alınan Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Riskli okul binalarının dönüşümüne ilişkin açıklamada bulunan Vali Davut Gül, "143 okulun 50 tanesi bu dönem içerisine, 90 civarında okul da 2024 eğitim-öğretim dönemine yetişmiş olacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu'nda bulunan ve 20 Şubat tarihinde güçlendirme kararı alınan Hasköy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Vali Gül, buradaki incelemelerinin ardından kent genelindeki okulların güçlendirme ve yıkılarak yeniden yapım sürecinde gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, 1999 depreminden sonra yapı standartlarının değiştiğini, bu değişimin okulların güçlendirilmesiyle ilgili birtakım çalışmaları beraberinde getirdiğini söyledi. 1999 depreminden sonra 769 okulun güçlendirildiğini, 438 okulun yıkılıp tekrardan yapıldığını belirten Vali Gül, geriye kalan okullarla ile ilgili olarak ise, 68'inin yıkılıp yeniden yapılmasına, 25'inin de güçlendirilmesine karar verildiğini açıkladı. Gül, riskli okul binalarının 50'sinin bu döneme, geriye kalan 90 civarındaki binanın ise 2024 eğitim öğretim dönemine yetişmiş olacağını duyurdu.

"143 okulun 50 tanesi bu dönem içerisine, 90 civarında okul da 2024 eğitim-öğretim dönemine yetişmiş olacak"

Hasköy İlkokulundaki incelemelerinin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Biliyorsunuz, 1999 depremi bir milat oldu. 1999 depreminden sonra özellikle yapılardaki standartlar değişti. Yapılardaki standartlar değişince 1999 depreminden önce yapılan okulların da dayanıklılıklarının arttırılması için bir çalışma yapıldı. 2006 yılında bununla ilgili İstanbul'a özel proje koordinasyon birimi kuruldu. O dönemde yapılan analizlerde, 1999 depreminden önce bin 418 okulumuz varmış. Bu okulların tamamı çeşitli testlerden geçirildi. ve bunların bin 351 tanesinin tekrardan elden geçmesine karar verildi. Bu bin 351 okulun 769 tanesi deprem güçlendirilmeye tabi tutulmuş, 438 okulumuz da yıkılıp tekrardan yapılmış. Geriye kalan yaklaşık 144 okulumuzla ilgili de; hem 6 Şubat depreminden önce hem de 6 Şubat döneminden sonra boşaltılmış; Özellikle 6 Şubat depreminden sonra boşaltılan 93 okulumuzla ilgili 68'inin yıkılıp yeniden yapılmasını, 25'inin de güçlendirilmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla da 1999 depreminden önce yapılan, standartlarının yükseltilmesi gereken okullarımızın tamamı ya yıkıldı ya da güçlendirildi. Bugün de güçlendirilen okullardan birini ziyaret ettik. Yaklaşık olarak 40 milyara yakın bir bütçe harcanmış. Buna liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere; geçmiş dönem Milli Eğitim Bakanlarımıza, geçmiş dönem valilerimize ben teşekkür ediyorum. İnşallah aynı tempoyla okullarımızın yapımı bir an önce tamamlanır. İkili eğitimden tekli eğitime daha çabuk geçmiş oluruz. Eğitim standartlarını da yükseltmiş oluruz. Riskli olduğunu bildiğimiz ve eğitim öğretime devam eden hiçbir okulumuz yok. Özel okullarla ilgili ayrı bir çalışma yapılıyor. Onlarla ilgili de uygun bir zamanda sizleri bilgilendireceğiz. 143 okul hariç diğerlerinin tamamı zaten tamamlanmış. Bu 143 okulun da 50 tanesi daha bu dönem içerisinde tamamlanmış olacak. Diğer 90 civarında okulumuz da 2024 eğitim öğretim dönemine yetişmiş olacak" dedi.

"Kamu binalarının dönüşümüyle ilgili testler devam ediyor"

Kamu binalarının dönüşümüyle ilgili soruya da yanıt veren Davut Gül, "Onlarla ilgili testler devam ediyor. Riskli görülenler tahliye ediliyor. Güçlendirilmesi gerekenler güçlendir. Kamu bu süreci Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde; her bakanlık kendi binalarını, fiziki imkanlarını olabildiğince güçlendiriyor" diye konuştu.