İstanbul Kent Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Muhammet Emin Çam'ın Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle her yıl hazırlanan, dünyanın en prestijli akademik sıralamalarından biri olan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle her yıl hazırlanan, dünyanın en prestijli akademik sıralamalarından biri olan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesi açıklandı. Bu yıl listeye, İstanbul Kent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Muhammet Emin Çam da dahil oldu.

"Sıralama, bilim insanlarının akademik yayınlarının niteliği, bu yayınlara yapılan atıf sayıları, h-indeks ve hm-indeks gibi ölçütler temel alınarak 'Yıllık Etki' ve 'Kariyer Boyu Etki' olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirildi.

"Doç. Dr. Muhammet Emin Çam, 'Yıllık Etki' kategorisinde Farmakoloji ve Eczacılık alanında 157 bin 499 bilim insanı arasında 2 bin 966'ncı sırada yer alma başarısı gösterdi. İstanbul Kent Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda öne çıkan akademisyenimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz."