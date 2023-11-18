İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, birinci sınıf öğrencileri için Taksim kampüsünde beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Törende açıklama yapan Dekan Prof. Dr. Elif Sepet, mesleğin etik değerlerinin korunması ve kollanması gerektiğini vurgularken ayrıca öğrencilerin giydikleri beyaz önlüklerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Sepet, meslek ahlaki ve etik değerlerin her zaman sağduyu ile bütünleşmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, birinci sınıf öğrencileri için Taksim kampüsünde beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Törende açıklama yapan Dekan Prof. Dr. Elif Sepet, mesleğin etik değerlerinin korunması ve kollanması gerektiğini vurgularken ayrıca öğrencilerin giydikleri beyaz önlüklerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Sepet, meslek ahlaki ve etik değerlerin her zaman sağduyu ile bütünleşmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Kent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kent Diş Başhekimi Prof. Dr. Hakkı Tanyeri ise "Öğrencileri uzun bir yolculuk bekliyor. Toplamda beş sene boyunca, tam donanımlı bir uygulamalı eğitim alacaklar. Bu özel eğitimde her zaman öğrencilerimizin yanındayız" diye konuştu.

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Cansu Başeğmez ise diş hekimliği birinci sınıf öğrencilerine 'Kent Diş Yemini' ettirdi.