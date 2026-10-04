İstanbul'dan eğitim yöneticileri Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Ekici'yi ziyaret etti

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"Bizim Gök Kubbemiz" projesi kapsamında İstanbul'dan Erzurum'a gelen ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Proje kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı ziyarette, eğitim yöneticileri arasındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımına yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, nazik ziyaretleri için meslektaşlarına teşekkür etti.

Projenin önemine dikkat çeken İl Müdürü Ekici, "Bizim Gök Kubbemiz" projesinin öğrenciler arasında ortak değerlerin güçlendirilmesi ve farklı kültürler arasında köprüler kurularak bağların geliştirilmesi açısından çok önemli ve değerli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı