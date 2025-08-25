İstanbul'daki Okullarda Eğitim Sezonu Hazırlıkları Başladı

YENİ eğitim öğretim sezonunun açılmasına kısa bir süre kala İstanbul'daki okullarda bakım, onarım çalışmaları devam ediyor. Bağcılar Belediyesi, ilçedeki 120 okulun bahçelerini temizleyip, yeni döneme hazırlıyor. Ayrıca bahçelere aralarında 'yağ satarım bal satarım', 'mendil kapmaca' ve 'sek sek' gibi geleneksel oyunların da bulunduğu oyun grupları çiziliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ise 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacak.

GELENEKSEL OYUN GRUPLARI ÇİZİLDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasından önce bakım, onarım, yenileme çalışmaları başladı. Hazırlanan plan doğrultusunda devlet okullarının bahçelerinde temizlik ve düzenleme yapıldı. Belediye ekipleri, bahçelere 'yağ satarım bal satarım', 'sek sek', 'mendil kapmaca', 'yakan top' ve 'üç taş' gibi geleneksel oyunların bulunduğu alanlar çizdi.

ÇOCUKLAR OYUNLARLA BULUŞACAK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından okul bahçeleri, öğrencilerin teneffüslerde oyun oynayabileceği alanlara dönüştürüldü. Öğrenciler, bahçelere çizilen geleneksel oyun alanlarını kullanarak arkadaşlarıyla vakit geçirme imkanı bulacak.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN OKULLARA DAHA KISA SÜREDE ADAPTE OLMASINI SAĞLIYORUZ'

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden Teknik Ekip Şefi Emre Ekmekçi, "Öncelikle yeni eğitim öğretim sezonunun tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kısaca yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsedecek olursak, Bağcılar Belediyesi olarak ilçe sınırlarımız içerisindeki yaklaşık 120 okulumuzu yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlamaktayız. Bu çalışmalar kapsamında öncelikle robotlu süpürge araçlarımız ile okul bahçelerinin kaba temizliğini tamamlıyoruz. Ardından dezenfektanlı sularla yıkama faaliyetlerini gerçekleştirerek okullarımızı daha steril bir hale getiriyoruz. Temizlik tamamlandıktan sonra okul bahçelerine geleneksel oyun ve sportif faaliyetlerden oluşan boyama ve çizim çalışmalarını yapıyoruz. Böylece öğrencilerimizin okullara daha kısa sürede adapte olmasını sağlıyoruz. Tüm bu çalışmaların ardından, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla belediyemize yapılan talep doğrultusunda okulların iç mekan boyalarının tedarikini sağlıyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak eğitime tam destek veriyoruz" dedi.