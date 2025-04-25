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İstanbul'daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nde deprem riski nedeniyle 20 gün süreyle faaliyetler durduruldu. Fakültenin Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağı açıklandı.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi için bir tedbir kararı alındı. Buna göre fakültenin faliyetleri 20 gün süreyle durduruldu.

Fakültenin deprem riski nedeniyle Şişli'den Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağı öğrenildi.

Toplamda 1537 öğrenciye eğtim veren okula ilişkin açıklamalarda bulunan Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, kararın deprem riski nedeniyle alındığını belirtti.

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Aydın, "Bundan yaklaşık 2 ay önce fakültenin planlı bir şekilde taşınması kararı alınmıştı. Ancak 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından bu kararı öne çekme kararı almış bulunuyoruz" dedi.

Aydın, fakültede eğitim ve öğretime 20 Mayıs 2025'te devam edeceğini aktardı.

İstanbul'daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Eğitim
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