İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi

Dondurucu soğuk ve kar yağışının etkisi altına giren İstanbul'da öğrencilerin beklediği açıklama Vali Davut Gül'den geldi.

ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER

Kar tatili bekleyen öğrencilere kötü haberi veren Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilmediğini duyurdu.

"SİZLERİ OKULLARINIZDA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."