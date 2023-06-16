İstanbul'da 2.6 milyon öğrenci karne aldı

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda 5 bin 114 okulda, 2 milyon 689 bin 701 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı. Resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenciler, karne törenleriyle eğitim öğretim yılını tamamladı.

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda 5 bin 114 okulda, 2 milyon 689 bin 701 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

İstanbul'da resmi 1061 ilkokulda 866 bin 970 öğrenci, 1156 ortaokulda 782 bin 940 öğrenci ve 945 lisede 670 bin 55 öğrenci; özel 587 ilkokulda 104 bin 596 öğrenci, 605 ortaokulda 115 bin 903 öğrenci ve 760 lisede 149 bin 237 öğrenci karne aldı.

2022-2023 eğitim döneminin sona ermesi dolayısıyla Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Okuldaki her sınıf, karne günü için farklı konseptlerde hazırlandı. Öğrenciler karnelerini ve karne hediyelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Kaya, çok mutlu ve karne alacağı için heyecanlı olduğunu belirterek "Tatilde teyzem ile birlikte Karasu'ya, oradan da köye gideceğim." dedi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Masal Özdemir'in annesi Şenay Özdemir çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki eğitim öğretim hayatının da bu seneki kadar güzel geçmesini diliyorum. Çok hızlı geçti zaman. Okumayı çok hızlı öğrendi. Güzel anlaştı sınıfıyla, arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, okuluyla. Güzel ve çok mutlu bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Masal Özdemir de tatilde havuza, köyüne gideceğini ve oyunlar oynayacağını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini de çok özleyeceğini söyledi.